Электромагнитный замок на входную дверь с установкой
Электромагнитный замок с установкой на входную дверь.
Это простейшее устройство, которое состоит из двух пластин-магнитов. Запирание происходит при их соприкосновении при подаче электрического тока. При отпирании, ток перестает подаваться на устройство.
Наши услуги: установка и продажа электромагнитных замков на входную дверь, на двери в офис, на склад, а так же, установка электромагнитов на межкомнатную дверь, на этаже, в подъезд, в холл лифта многоэтажек, в цех на производство, запасные выходы и т.д.
Несмотря на свою простоту, магнитный замок является надежным запорным устройством. Мы устанавливаем электрозамки на входные двери, то есть магнитные замки у нас разного типа: по ключам-таблеткам (со считывателем по ключам), по картам (со считывателем по картам и брелокам), по коду (с кодовой панелью), брелокам с дистанционным открыванием на расстоянии (с платой дистанционного открывания), а так же с подключением к домофону и видеодомофону. Сила удержания составляет на металлическую дверь 300 килограмм (есть и больше), на деревянную дверь устанавливаем 200 килограмм. При этом, цена такого устройства ниже, чем электромеханического.
В случае частого отключения электричества, рекомендуется использовать бесперебойный блок питания с аккумулятором. Такие блоки питания поддерживают систему в работоспособности в течении 12 часов. Еще одно преимущество бесперебойника в том, что он защищает систему от скачков напряжения.
Сам по себе такой замок не работает. Для него необходим комплект оборудования. Обычно такие запорные устройства устанавливают как дополнение к видеодомофонам, у которых есть встроенное реле управления электрозамками.
Принцип работы в данном случае весьма прост – приходит посетитель и нажимает на кнопку на панели вызова. Вам поступает сигнал, и если вы желаете впустить его, нажимаете на кнопку на своем устройстве. Подается сигнал на панель вызова и специальное встроенное реле управления открывает электрозамок.
Электромагнитный замок с дистанционным управлением с установкой цена
Комплектация замка для установки:
- Считыватель Тouch Мemory
- Электромагнитный замок (усилие на отрыв 200 кг или 300 кг, на выбор)
- Контроллер
- Кнопка выхода (сенсорная)
- Коробка коммутации
- Блок питания
- Дистанционное открывание
- 9 ключей +1 мастер ключ. Дополнительный ключ 100 руб/шт
- Короб и провод 5м
Цена данного комплекта с установкой: 15000 руб. (акция с выгодой от 5000 руб.)
Цена данного комплекта: 10000 руб.
Фиксированная цена на комплект с установкой!!!
Магнитный замок на калитку с доводчиком с установкой цена
Настоящий всепогодный полный комплект для установки на улице
Комплектация замка для установки:
- Считыватель TM по таблеткам для улицы
- Электромагнитный замок для улицы для калиток с усилием на отрыв 300 кг
- Контроллер (управления замком)
- Дистанционное открывание: 2 брелока (подарок), каждый дополнительный брелок 750 руб/шт
- Кнопка выхода для улицы. Количество коммутационных циклов более 50 миллионов (два варианта кнопок на выбор)
- Коробка коммутации для улицы
- Блок питания для улицы
- 9 ключей +1 мастер ключ. Дополнительный ключ 100 руб/шт
- Доводчик для улицы
- Провод 5м !!!
- Рабочая температура: –40…+50 °C
Цена комплекта с установкой: 23000 руб.
Данный комплект: 16000 руб.
Фиксированная цена на комплект с установкой! Дистанционное открывание в подарок!!!
Очень надёжный комплект магнитного замка со сроком службы от 10 лет.
Электромагнитный кодовый замок с установкой цена
Комплектация для установки:
Комплектация для установки:
- Кодовая (электронная панель) Tantos или аналог
- Электромагнитный замок (усилие на отрыв 200 кг или 300 кг, на выбор)
- Кнопка выхода (сенсорная)
- Коробка коммутации
- Блок питания
- 9 карт/брелоков+1 мастер. Дополнительная карта 100 руб/шт (в домах быта стоит от 250 руб/шт)
- Короб и провод 5м
Цена комплекта с установкой: 16000 руб.
Цена данного комплекта: 12000 руб
Фиксированная цена на комплект с установкой!!!
Магнитный замок ключ на входную дверь с таблеткой с установкой
Комплектация замка для установки:
- Считыватель Тouch Мemory
- Электромагнитный замок (усилие на отрыв 200 кг или 300 кг, на выбор)
- Кнопка выхода (сенсорная)
- Коробка коммутации
- Блок питания
- 9 ключей +1 мастер ключ. Дополнительный ключ 100 руб/шт
- Короб и провод 5м
- Контроллер
Цена данного комплекта с установкой: 12000 руб.
Фиксированная цена на комплект с установкой!!! Для всех типов дверей (кроме сейфовых).
У нас вы можете заказать установку очень надежного, современного и стильного комплекта электромагнитного замка с ключом-таблеткой от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Посмотреть примеры наших работ можно по этой ссылке на нашем Youtube канале
Электромагнитный замок с видеодомофоном с установкой цена
Комплектация для установки:
Комплектация для установки:
- Считыватель Tach Memory
- Видеодомофон дисплей 7″, цветной
- Панель вызова
- Электромагнитный замок (усилие на отрыв 200 кг или 300 кг, на выбор)
- Кнопка выхода (сенсорная)
- Контроллер
- Коробка коммутации
- Блок питания
- 9 ключей +1 мастер ключ. Дополнительный ключ 100 руб/шт
- Короб и провод 10 м
Цена данного комплекта с установкой: 29500 руб.
Цена данного комплекта: 22000 руб.
Фиксированная цена на комплект с установкой!!!
Электромагнитный замок по картам/брелокам с установкой цена
Комплектация для установки:
Комплектация для установки:
- Считыватель карт и брелоков
- Электромагнитный замок (усилие на отрыв 200 кг или 300 кг, на выбор)
- Кнопка выхода (сенсорная)
- Коробка коммутации
- Блок питания
- 9 карт/брелоков+1 мастер. Дополнительная карта 100 руб/шт
- Короб и провод 5 м
- Контроллер