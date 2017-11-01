Электромагнитный замок на входную дверь с установкой

Электромагнитный замок с установкой на входную дверь.

Это простейшее устройство, которое состоит из двух пластин-магнитов. Запирание происходит при их соприкосновении при подаче электрического тока. При отпирании, ток перестает подаваться на устройство.

Наши услуги: установка и продажа электромагнитных замков на входную дверь, на двери в офис, на склад, а так же, установка электромагнитов на межкомнатную дверь, на этаже, в подъезд, в холл лифта многоэтажек, в цех на производство, запасные выходы и т.д.

Несмотря на свою простоту, магнитный замок является надежным запорным устройством. Мы устанавливаем электрозамки на входные двери, то есть магнитные замки у нас разного типа: по ключам-таблеткам (со считывателем по ключам), по картам (со считывателем по картам и брелокам), по коду (с кодовой панелью), брелокам с дистанционным открыванием на расстоянии (с платой дистанционного открывания), а так же с подключением к домофону и видеодомофону. Сила удержания составляет на металлическую дверь 300 килограмм (есть и больше), на деревянную дверь устанавливаем 200 килограмм. При этом, цена такого устройства ниже, чем электромеханического.

В случае частого отключения электричества, рекомендуется использовать бесперебойный блок питания с аккумулятором. Такие блоки питания поддерживают систему в работоспособности в течении 12 часов. Еще одно преимущество бесперебойника в том, что он защищает систему от скачков напряжения.

Сам по себе такой замок не работает. Для него необходим комплект оборудования. Обычно такие запорные устройства устанавливают как дополнение к видеодомофонам, у которых есть встроенное реле управления электрозамками.

Принцип работы в данном случае весьма прост – приходит посетитель и нажимает на кнопку на панели вызова. Вам поступает сигнал, и если вы желаете впустить его, нажимаете на кнопку на своем устройстве. Подается сигнал на панель вызова и специальное встроенное реле управления открывает электрозамок.